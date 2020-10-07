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Здравоохранение Общество

За неделю в регионе более 13,6 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За неделю с 28 сентября по 4 октября в самарской области зарегистрировано 13606 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре — 4034 случаев, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

"В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне, в то же время отмечено превышение эпидемического порога в возрастной группе от 15 лет и старше. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы)", — уточняют в ведомстве.

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