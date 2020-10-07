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Здравоохранение Общество

119 заболевших и 107 выздоровевших: новые данные по коронавирусу в регионе

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным на 7 октября, в Самарской области выявлено 119 новых заболевших коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф. Общее число зафиксированных случаев выросло до 12566.

Новых летальных случаев не зафиксировано. С начала наблюдений в регионе скончались 206 пациентов, больных ковид.

9806 человек смогли справиться с болезнью, из них 107 выздоровели и выписаны в минувшие сутки.

В России за последние сутки выявлено 11115 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За все время — 1248619. 21865 человек скончались, из них 202 за минувшие сутки.

Выздоровели и выписаны 6699 пациентов, с начала пандемии — 995275.

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