119 заболевших и 107 выздоровевших: новые данные по коронавирусу в регионе

По данным на 7 октября, в Самарской области выявлено 119 новых заболевших коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф. Общее число зафиксированных случаев выросло до 12566.

Новых летальных случаев не зафиксировано. С начала наблюдений в регионе скончались 206 пациентов, больных ковид.

9806 человек смогли справиться с болезнью, из них 107 выздоровели и выписаны в минувшие сутки.

В России за последние сутки выявлено 11115 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За все время — 1248619. 21865 человек скончались, из них 202 за минувшие сутки.

Выздоровели и выписаны 6699 пациентов, с начала пандемии — 995275.