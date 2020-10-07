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Банк "Открытие": 68% жителей Приволжского федерального округа уже имеют либо планируют создать накопления на старость

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У 12% респондентов округа уже есть подобные накопления, 56% намерены начать копить себе на пенсию. Таковы результаты исследования, проведенного банком "Открытие"*.

Среди оптимальных вариантов накоплений 30% респондентов ПФО выбирают для себя вклад или накопительный счет. Такое же количество опрошенных граждан предпочитает покупку акций, облигаций и других финансовых инструментов либо вложения в недвижимость. 24% опрошенных жителей округа предпочитают хранить сбережения в валюте, по 5% — откладывать на банковскую карту либо хранить наличные дома в рублях.

По результатам исследования 14% респондентов ПФО назвали причиной желания работать в пенсионном возрасте любовь к своему делу. 36% намерены делать это для получения дополнительного дохода. Еще 28% опрошенных жителей округа сказали, что не планируют работать на пенсии, но готовы, если жизнь заставит. Категорически не хотят работать на пенсии при любых условиях лишь 7% респондентов ПФО.

*Опрос проведен банком "Открытие" с 1 по 5 октября по репрезентативной выборке среди 840 россиян (не получающих пенсию) в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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