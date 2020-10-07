Банк "Открытие": 68% жителей Приволжского федерального округа уже имеют либо планируют создать накопления на старость

У 12% респондентов округа уже есть подобные накопления, 56% намерены начать копить себе на пенсию. Таковы результаты исследования, проведенного банком "Открытие"*.

Среди оптимальных вариантов накоплений 30% респондентов ПФО выбирают для себя вклад или накопительный счет. Такое же количество опрошенных граждан предпочитает покупку акций, облигаций и других финансовых инструментов либо вложения в недвижимость. 24% опрошенных жителей округа предпочитают хранить сбережения в валюте, по 5% — откладывать на банковскую карту либо хранить наличные дома в рублях.

По результатам исследования 14% респондентов ПФО назвали причиной желания работать в пенсионном возрасте любовь к своему делу. 36% намерены делать это для получения дополнительного дохода. Еще 28% опрошенных жителей округа сказали, что не планируют работать на пенсии, но готовы, если жизнь заставит. Категорически не хотят работать на пенсии при любых условиях лишь 7% респондентов ПФО.

*Опрос проведен банком "Открытие" с 1 по 5 октября по репрезентативной выборке среди 840 россиян (не получающих пенсию) в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.