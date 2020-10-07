ПСБ снижает ставки для ответственных заемщиков до 3,8% годовых

ПСБ предоставляет своим заемщикам возможность снизить ставку по кредиту наличными до 3,8% годовых.

Кредит без залога и поручительства на любые цели выдается по одной из самых низких ставок на рынке — 6,8% при подключении финансовой защиты. При своевременной оплате заемщиком ежемесячных платежей банк автоматически будет снижать ставку на 1 процентный пункт каждый год, максимальное снижение от первоначальной ставки по договору составляет 3 процентных пункта. Это предложение действует и для клиентов, которые хотят рефинансировать потребительские кредиты, взятые в сторонних банках.

"Последние месяцы мы наблюдаем рост спроса на потребительские кредиты. Это связано с реализацией отложенного спроса после режима самоизоляции, и второй фактор — это стремление заемщиков сэкономить на процентах, рефинансировав более дорогие кредиты, полученные 2-3 года назад. ПСБ стремится повысить доступность кредитных средств для клиентов — мы устанавливаем новый уровень ставок по беззалоговым кредитам. Ставка 6,8% годовых является сейчас лучшим предложением на рынке для массового клиента. При этом банк дополнительно поощряет ответственных заемщиков, предоставляя им возможность снизить ставку до рекордно низкого уровня — 3,8% годовых. Это предложение ориентировано на клиентов, получающих крупные кредиты на долгий срок", — говорит директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный.

Зарплатные клиенты могут оформить кредит по упрощенной процедуре — без посещения офиса и подтверждения дохода. Для этого достаточно подать заявку в мобильном банке, в течение пары минут она будет рассмотрена и кредитные средства поступят на счет клиента.

Ставка 6,8% действует для кредитов на сумму от 700 тыс. до 3 млн рублей на срок от 12 до 84 месяцев. При выборе клиентом кредита без страхования ставка составит 10,8% годовых.