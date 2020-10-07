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Здравоохранение Общество

В регион поступит вторая партия вакцины от гриппа

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области чуть больше чем за месяц прививки от гриппа сделали почти 600 тыс. человек. В конце следующей недели ожидается поступление второй партии вакцины, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Всего в регион должно поступить более 1,94 млн доз вакцины. Привить планируют более 60% населения области, чтобы создать коллективный  иммунитет.

Напомним, в рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники,  студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и  образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями и ожирением.

По мнению медиков, вакцинация — лучшая защита от гриппа. Именно прививка позволяет подготовить человека к встрече с инфекцией и избежать смертельных осложнений от заболевания. Особенно важно привиться от гриппа сейчас, в период особой эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Сочетание двух инфекций может обернуться осложнениями.

Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС. Прививочная кампания продолжится в октябре, в поликлиники поступит достаточная для всех желающих партия вакцин от гриппа.

"Тот опыт, который уже накопила система здравоохранения весной и летом, внушает определенный оптимизм, — подчеркнул главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец. —   Сейчас мы знаем о COVID-19 намного больше и имеем намного больший ресурс для противостояния пандемии. Но сработает все это при нашем общем ответственном отношении. Носите маски в транспорте и общественных местах, регулярно меняйте их, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию и требуйте соблюдение этих мер от других. Если у вас появились признаки ОРВИ, оставайтесь дома и вызывайте врача. Так вы не только защитите себя от серьезных рисков, но, проявив свою гражданскую ответственность, поможете защититься тем, кто старше вас, слабее, более уязвим, чем вы. Тем, для кого столкновение с новой коронавирусной инфекцией может иметь очень тяжелые последствия. Обязательно сделайте прививку от гриппа в своей поликлинике".

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