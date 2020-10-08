Банк "Открытие" проведет онлайн-хакатон по разработке IT-продуктов

Банк "Открытие" проведет онлайн-хакатон по разработке digital-продуктов с призовым фондом в 600 000 рублей.

Принять участие в онлайн-хакатоне могут разработчики, дизайнеры и продуктовые менеджеры в возрасте от 18 лет. Прием заявок уже открыт: чтобы стать участником, нужно собрать команду до 5 человек и отправить заявку до 19 октября 2020 года. Принимаются и индивидуальные заявки — таким участникам организаторы помогут собрать свою команду.

Онлайн-хакатон пройдет с 23 по 25 октября. За это время участникам предстоит создать одно технологическое решение на выбор: чат-бот для быстрого поиска ответов на вопросы, систему для распознавания показаний счетчиков или баг-трекер с элементами игровой механики.

Все задания базируются на реальных рабочих кейсах команды Digital "Открытия" и будут оцениваться экспертами банка. В рамках хакатона у участников также будет возможность пообщаться с экспертами "Открытия" и получить обратную связь о выполненных задачах и подходе к их решению.

Александр Пятигорский, вице-президент, директор департамента Digital банка "Открытие":

"Для IT-специалистов наш хакатон — возможность протестировать свои знания и навыки на "боевых" задачах, а для нас его ценность в том, чтобы взглянуть по-новому на их решение.

В формате онлайн-хакатона есть и еще одного преимущество: он позволяет привлечь специалистов даже из самых отдаленных уголков нашей планеты — познакомиться с ними и на деле увидеть их способности".

Кроме онлайн-хакатона "Открытие" проведет серию бесплатных митапов для тех, кто интересуется IT и хочет развиваться в этой области.

Сайт проекта: digital.open.ru