АО "Транснефть - Приволга" завершило гидравлические испытания резервуара после реконструкции на линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" в Самарской области.

Гидравлические испытания резервуара вертикального стального с понтоном объемом 10 тыс. куб. метров на прочность и герметичность проводились методом гидростатической нагрузки водой в течение 48 часов. До проведения гидроиспытаний резервуар прошел диагностический контроль, в том числе визуально-измерительный, рентгенографический и ультразвуковой.

Работы по техническому перевооружению резервуара велись с сентября 2019 года. Выполнена замена участков стенки и днища емкости, использованы материалы общим весом 7 тонн. Резервуар оборудован новыми системами автоматизации, пожаротушения, канализации, устройством электрохимической защиты, молниезащиты и заземления.

В настоящее время завершается нанесение антикоррозионного покрытия. Качество проводимых работ контролируют службы технического контроля АО "Транснефть - Приволга" и ООО "Транснефть Надзор".

Работы выполняются в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга" в целях повышения промышленной и экологической безопасности производственного объекта — ЛПДС "Кротовка". Ввод резервуара в эксплуатацию согласно графику планируется в ноябре.