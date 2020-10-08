16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
75-летие "большой нефти" в Самарской области Вода - это жизнь: на Новокуйбышевском НПЗ реализуют комплексную экологическую программу Оксана Чудакова работает в "Самаранефтегазе" 22 года "Транснефть - Приволга": надежность и безопасность Сотрудники АО "Транснефть-Приволга" отмечены наградами по случаю профессионального праздника

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило гидравлические испытания резервуара на ЛПДС в Самарской области

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 401
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" завершило гидравлические испытания резервуара после реконструкции на линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" в Самарской области.

Гидравлические испытания резервуара вертикального стального с понтоном объемом 10 тыс. куб. метров на прочность и герметичность проводились методом гидростатической нагрузки водой в течение 48 часов. До проведения гидроиспытаний резервуар прошел диагностический контроль, в том числе визуально-измерительный, рентгенографический и ультразвуковой.

Работы по техническому перевооружению резервуара велись с сентября 2019 года. Выполнена замена участков стенки и днища емкости, использованы материалы общим весом 7 тонн. Резервуар оборудован новыми системами автоматизации, пожаротушения, канализации, устройством электрохимической защиты, молниезащиты и заземления.

В настоящее время завершается нанесение антикоррозионного покрытия. Качество проводимых работ контролируют службы технического контроля АО "Транснефть - Приволга" и ООО "Транснефть Надзор".

Работы выполняются в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга" в целях повышения промышленной и экологической безопасности производственного объекта — ЛПДС "Кротовка". Ввод резервуара в эксплуатацию согласно графику планируется в ноябре.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1