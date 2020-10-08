Умер художник-монументалист Вячеслав Герасимов

В четверг, 8 октября, стало известно о смерти художника Вячеслава Герасимова. Он известен, в первую очередь, своими монументальными работами — мозаика "Революция" на здании обкома профсоюзов в Самаре, витражи в Самарской государственной филармонии и в Самарском дворце бракосочетаний, мозаичные пано на станции "Гагаринская" Самарского метрополитена, гобелены в музее им. П. В. Алабина и многими другими.

Вячеслава Дмитриевича проявил себя как мастер-монументалист, живописец, график, скульптор. Его талант ценили как и в Самарском регионе, так и на всероссийском уровне. Он получил звание Заслуженного художника РФ и статус члена Союза художников России.

"Сейчас в России вообще нет монументального искусства. Раньше был такой порядок: на декоративное искусство, связанное с архитектурой, выделялось 3% от стоимости сооружения. Это были довольно большие деньги. Сейчас этого нет. А дворцы и другие общественные сооружения если и строят, то из стекла и металла." — говорил Вячеслав Герасимов в интервью "Волга Ньюс" три года назад.