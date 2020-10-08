В ТФОМС рассказали о расходах на борьбу с коронавирусом

Система ОМС доказала свою надежность и устойчивость в условиях борьбы с коронавирусом, отметил в своем обращении к журналистам во время брифинга 8 октября директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов.

Руководить ТФОМС заявил, что в самые кратчайшие сроки программа госгарантий была переформатирована для эффективного оказания медицинской помощи пациентам с Covid-19.

На эти цели в целом по региону за шесть месяцев текущего года было направлено 1,5 млрд рублей. Из них 20 млн руб. перераспределены на лечение в амбулаторно-поликлинических условиях, 23 млн руб. — условиях дневного стационара, оставшиеся средства — для оказания помощи в условиях стационара.

Кроме того, за счет средств ОМС проводилась ПЦР-диагностика заболевания (стоимость одного исследования составляет 707 рублей). За полгода исследованы 230 тыс. образцов биоматериала на суму 200 млн рублей. При этом ежедневно в Самарской области проводится за счет ОМС около 1,5 тыс. таких исследований.

Также жителям региона за счет средств программы ОМС проводилась компьютерная томография легких на сумму 67 млн руб. (34 тыс. 721 исследование). По прогнозам ТФОМС на расходы по перечисленным направлениям деятельности до конца года потребуется от 800 млн руб. до 1,2 млрд рублей.

На осуществление текущей деятельности и компенсацию выпадающих доходов региональные медицинские учреждения получили поддержку из федерального бюджета в размере 606 млн руб. (102 млн руб. будет направлено в амбулаторное звено, остальное — в стационары). Постоянно увеличивается число коек для оказания помощи пациентам с Covid-19 и внебольничной пневмонией. Только за эту неделю этот показатель должен вырасти с 4166 до 4806.

В связи со сложившейся ситуацией в регионе принято решение об увеличении числа бригад cкорой медицинской помощи, в ближайшее время на линию выйдут еще 20 экипажей. Напомним, финансирование этой службы происходит по подушевому принципу, на ее работу в программе ОМС в 2020 г. заложено 2,3 млрд рублей.

Кроме того директор ТФОМС также отметил, что в регионе есть резервы для лечения инфекционных больных. В бюджете фонда предусмотрены отдельные средства в нормированном страховом запасе, который используется на ремонт и закупку медицинского оборудования. Это порядка 100-120 млн руб. в год.

Владислав Романов также подчеркнул, что действующие ограничения во время пандемии, по прогнозам экспертов ТФОМС приведут к снижению показателей межтерриториальных расчетов, и эти средства также станут поддержкой для регионального здравоохранения.