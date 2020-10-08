Леонид Симановский: Региону выделены средства на поддержку соцработников и многодетных семей

В четверг, 8 октября, Правительство РФ утвердило выделение Самарской области дополнительных бюджетных ассигнований на поддержку соцработников, участвующих в борьбе с COVID-19, а также на выплаты, полагающиеся при рождении третьего и последующих детей.

Решения были приняты Правительством после одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

По его словам, 5,1 млн руб. будет дополнительно направлено на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций и стационарных отделений социального обслуживания, которые оказывают услуги заболевшим COVID-19 и лицам из групп риска заражения этой инфекцией.

"Начиная с апреля, наша комиссия в оперативном порядке рассматривает и одобряет предложения Правительства РФ по выделению дополнительной финансовой помощи регионам в условиях пандемии. Мы продолжаем оказывать поддержку работникам социальных организаций, которые несут огромную нагрузку, круглосуточно оказывая помощь людям из группы риска и с выявленным коронавирусом, постоянно сами подвергаются риску заражения этой опасной инфекцией, делают все возможное для помощи своим подопечным. Всего, начиная с марта этого года на поддержку таких соцработников нашей Самарской области парламентской комиссией вместе с Правительством выделено дополнительно 594,8 млн рублей", — пояснил Леонид Симановский.

Кроме того, 207,4 млн руб. будет направлено дополнительно Самарской области в качестве субсидий на обеспечение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

"Благодаря оперативной совместной работе нашей комиссии и Правительства РФ мы в этом году выделили Самарской области дополнительно более 1,4 млрд руб. на эту очень важную поддержку наших многодетных граждан. Это позволило области обеспечить данные выплаты в полном объеме", — пояснил Леонид Симановский.