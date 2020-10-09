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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонты на производственных объектах в Самарской, Волгоградской областях и Республике Татарстан

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на производственных объектах в Самарской, Саратовской и Волгоградской областях. Мероприятия проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

В период плановой 72-часовой остановки работы магистрального нефтепровода (МН) Гурьев — Куйбышев в целях поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности специалисты Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) заменили четыре участка.

Временные камеры пуска-приёма средств очистки и диагностики смонтированы и подключены на подводящих нефтепроводах нефтеперекачивающих станций (НПС) "Кузьмичи-1" и "Самара-2". На время работ был планово снижен объем транспортировки нефти по МН Куйбышев — Тихорецк на участке Самара — Зензеватка. Режим работы нефтепровода Куйбышев — Лисичанск при этом не менялся.

Специалисты Бугурусланского РНУ выполнили замену запорной арматуры на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Поповка" МН Нижневартовск — Курган — Куйбышев. Работы проведены в течение 72 часов в период плановой технологической остановки БКНС "Поповка".

После завершения плановых работ транспортировка нефти была возобновлена в соответствии с графиком и ведется в штатном режиме.

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