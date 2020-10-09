В Кинеле спасатели снимали с крана машиниста, которой стало плохо

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В четверг, 8 октября, сотрудники Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы на путевой машинной станции № 208 в Кинеле, где требовалась помощь машинисту железнодорожного крана.

Фото: ПСС по Самарской области