В Кинеле спасатели снимали с крана машиниста, которой стало плохо

В четверг, 8 октября, сотрудники Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы на путевой машинной станции № 208 в Кинеле, где требовалась помощь машинисту железнодорожного крана.
У 54-летней женщины ухудшилось самочувствие в кабине крана. Пострадавшей была необходима срочная госпитализация.
Используя альпинистское снаряжение, женщину спустили из кабины крана на землю для передачи врачам скорой медицинской помощи. В спасательных работах участвовали пятеро спасателей.