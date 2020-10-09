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В Кинеле спасатели снимали с крана машиниста, которой стало плохо

КИНЕЛЬ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 октября, сотрудники Поисково-спасательного отряда Самарской области проводили спасательные работы на путевой машинной станции № 208 в Кинеле, где требовалась помощь машинисту железнодорожного крана.

Фото: ПСС по Самарской области

У 54-летней женщины ухудшилось самочувствие в кабине крана. Пострадавшей была необходима срочная госпитализация.

Используя альпинистское снаряжение, женщину спустили из кабины крана на землю для передачи врачам скорой медицинской помощи. В спасательных работах участвовали пятеро спасателей.

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