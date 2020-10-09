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Хет-трик Ивана Сергеева принес "Крыльям" победу над "Текстильщиком"

ЯРОСЛАВЛЬ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 октября, самарские "Крылья Советов" в Ярославле встречались с ивановским "Текстильщиком".

Первый гол был забит на исходе первого тайма. На 43 минуте Дмитрий Комбаров навесил со штрафного и Иван Сергеев головой переправил мяч в ворота хозяев поля. На 54 минуте Иван Сергеев замкнул передачу Владислава Сарвели — 0:2. На 65 минуте Иван Сергеев получил мяч в штрафной, прошел вперед, неотразимо пробил в дальний угол и оформил хет-трик — 0:3.

Иван Сергеев с десятью голами, оторвавшись на 3 мяча, возглавил бомбардирскую гонку первенства ФНЛ. Самарский нападающий оформил уже второй хет-трик в сезоне.

Восемь матчей подряд "Крылья" не проигрывают (7 побед, 1 ничья) с разницей мячей 23:1. Десятый матч из четырнадцати ворота нашей команды остаются в неприкосновенности.

Следующий матч "Крылья" проведут на "Самара Арене" во вторник, 13 октября, против московского "Спартака-2". Игра в рамках 15 тура начнется в 19:00.

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