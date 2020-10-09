Банк "Открытие": 32 ИТ-стартапа вышли во второй тур Московского акселератора

Лучшие выпускники Московского акселератора получат возможность тестирования и внедрения своих проектов в промышленную эксплуатацию в банке "Открытие" и на площадках партнеров.

В третий трек программы "Московский акселератор" вошли 32 стартапа, работающие в сфере финансовых технологий. С 8 октября по 16 декабря их ждут воркшопы, мастер-классы, еженедельные трекшн-митинги, индивидуальные консультации с трекерами по проработке специфики продукта стартапа. В завершении программы стартапы представят свои проекты на Demo Day. Лучшие проекты получат возможность пилотирования и выхода на промышленную эксплуатацию на площадках банка "Открытие" и партнеров проекта.

Всего на участие в программе было подано 396 заявки. 11,9% подавших заявки компаний работают в направлении legal tech, 11,1% — в сфере управления инвестициями, 6,3% стартапов занимаются идентификацией и биометрией, 9,6% — скорингом и андеррайтингом, 11,1% — персонализацией, 3,5% работают в направлении антифрод и безопасность, 8,3% занимаются речевыми технологиями. Больше всего заявок на участие поступило от стартапов, развивающих технологии в сфере потребительских сервисов — 38,1%.

"Крупные российские банки заинтересованы в цифровой трансформации. Для развития внутренней инновационной экосистемы наши партнеры искали перспективные стартапы с готовыми решениями. Нам удалось собрать под их запрос уникальную воронку с нестандартными финтех-идеями. Впереди участников ждет 10 недель интенсивной работы и модификации своих предложений", — прокомментировала Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы.

"Среди заявок на участие в акселерационной программе было много сильных и интересных проектов. Мы уже начали сотрудничество с некоторыми из них. Нас заинтересовали проекты в области персонализации и риск-менеджмента, поскольку аналитика данных — важное направление в нашей стратегии. Также большой интерес вызвали проекты по биометрии и речевым технологиям — эти направления технологически шагнули далеко вперёд в последнее время", — сообщил Сергей Данилин, вице-президент, директор департамента ИТ стратегии, финансов и контроля банка "Открытие".

Ознакомиться с полным перечнем участников трека FinTech можно на сайте Московского акселератора.