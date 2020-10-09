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Инвестиционный Форум "РОССИЯ ЗОВЕТ!" пройдет в конце октября в онлайн-формате

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29-30 октября 2020 года состоится 12-й Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!". Основная тема мероприятия — "Глобальные вызовы, собственные решения". Участниками и гостями форума, который в этом году впервые пройдет в онлайн формате, станут порядка миллиона представителей деловых и политических кругов из разных стран мира.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил:

"Новая реальность, с которой мир столкнулся в 2020 году, значительно трансформировала традиционные методы ведения бизнеса, радикально повлияла на экономику и рынки, ускорила трансформацию и диджитализацию многих процессов. Новый онлайн-формат форума позволит привлечь к обсуждению этих тем спикеров из числа авторитетных экспертов различных отраслей экономики и собрать аудиторию со всего мира. Проводя форум, мы хотим еще раз подчеркнуть важность диалога между представителями разных стран, необходимость действовать сообща, чтобы справиться с беспрецедентными вызовами, которые стоят перед глобальной экономикой, финансовым рынком, системой здравоохранения и социальной сферой в целом. Уверен, что форум станет важным событием в деловой международной повестке".

В онлайн формате форум сохранит свою традиционную концепцию. Состоятся три сессии, темами которых станут макроэкономика и влияние пандемии на глобальные рынки, денежно-кредитная политика центральных банков, производительность труда и занятость населения, финансовые инструменты в изменившейся реальности, трансформация и адаптация бизнес-процессов в новых условиях и технологии для безопасного будущего.

Форум впервые будет транслироваться на широкую аудиторию, присоединиться к трансляции и услышать выступления спикеров сможет любой зритель из любой точки мира с доступом к Интернету. Эксперты будут принимать участие в дискуссиях из студий в разных странах мира, включая Европу, США, страны Азии и Ближнего Востока.

Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!" проводится с 2009 года. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей. Влиятельность и информативность форума для бизнес-сообщества была неоднократно отмечена рядом международных наград, в том числе IPRA Golden World Awards, Extel Survey, Communicate Magazineʼs Corporate and Financial Awards.

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