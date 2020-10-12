Нападающий "Лады" Павел Здунов дисквалифицирован Лигой на один матч и не сыграет со "СКА-Невой".
На 61-й минуте матча между командами "Лада" и "Динамо", состоявшегося 10 октября, произошел эпизод, связанный с действиями игрока команды "Лада" Павла Здунова.
Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на игрока команды "Лада" наказание, применяя пункт 1.5. статьи 69 "Дополнительные санкции" Главы 15 Регламента "ВХЛ — Кубка Шелкового пути" сезона 2020/21 (Атака в голову или шею), и дисквалифицировать на один матч.