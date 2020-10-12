Банк "Открытие" предложил предпринимателям акцию "Двойная польза"

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С 12 октября 2020 года банк "Открытие" предложил новым клиентам банка — владельцам малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям акцию "Двойная польза". В течение трех месяцев с даты открытия счета предприниматели смогут бесплатно получить обслуживание в рамках пакетов услуг "Быстрый рост" или "Свой бизнес", а также совершать любое количество межбанковских платежей сверх установленного лимита, включенного в эти пакеты услуг. Кроме того, клиентам банка будут доступны бесплатные безналичные зачисления на расчетные счета на ПУ "Быстрый рост".