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Здравоохранение Общество

К концу недели в регионе развернут дополнительные 680 коек для пациентов с Covid-19

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области наращивается коечный фонд, к концу этой недели готовятся развернуть 680 коек.

10 октября запущены дополнительно 300 коек в 1-й городской больнице Тольятти, 15 октября подготовят 180 коек в 8-й горбольнице Самары, 17 октября 200 пациентов сможет принять областной клинический госпиталь ветеранов войн. Также мобилизуется коечный фонд в 4 горбольнице Тольятти, больнице им. В. Д. Середавина. Прорабатывается возможность продолжать лечение пациентов с отрицательным анализом на ковид, которым не требуется кислородная поддержка, на базе санаториев.

Кроме того, принять пациентов готовы в военных госпиталях в Самаре и Рощинском. Туда планируется направлять тех пациентов, кому требуется неотложная терапевтическая помощь.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что нагрузка на сферу медицины приближается к максимуму, растет и количество амбулаторных пациентов, и госпитализированных. Первоочередная задача сейчас — организовать отработку обращений пациентов день в день.

С сегодняшнего дня областной минздрав ежедневно будет проводить планерки с участием главных врачей станций скорой помощи и поликлиник, при выявлении неотработанных вызовов будут принимать меры, в некоторых поликлиниках, возможно, будет введен круглосуточный режим работы. В тестовом режиме уже начали работать мобильные бригады медиков.

"Перераспределить ресурсы в системе здравоохранения для ускорения первичной помощи больным ОРВИ и пневмонией — очень важная задача. Это позволит несколько снизить количество оправданных жалоб среди населения", — отметил первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"Вопрос об увеличении количества коек в условиях отсутствия четких прогнозов, когда произойдет выход на плато по заболеваемости, всегда будет актуальным. Давайте работать на шаг впереди, формировать необходимые ресурсы — фонда обязательного медицинского страхования, регионального бюджета", — дал поручение председатель областного правительства. Оперативный штаб поддержал обращение о содействии в подготовке 200 коек на базе дорожной клинической больницы и привлечении медицинских кадров из частной медицины для работы в ковид-госпиталях. Кроме того, часть врачей узких специальностей проходят инструктаж и тоже будут помогать в лечении вирусных инфекционных респираторных заболеваний.

Как одна из мер сдерживания распространения инфекции рассматривается приостановка до конца месяца диспансеризации и частично — плановых осмотров.

Областному минздраву даны поручения формировать запас лекарственных средств, чтобы мобильные бригады медиков могли обеспечить граждан, лечащихся амбулаторно, а также не снижать темпы прививочной кампании против гриппа и ОРВИ.

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