Виктор Кудряшов: "Необходимо найти возможность достижения показателей нацпроектов"

В понедельник, 12 октября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференцсвязи к обсуждению повестки дня подключились руководители министерств и ведомств Самарской области, главы ряда крупнейших муниципальных образований. Участники совещания обсудили исполнение региональных показателей национальных проектов.

Министерство экономического развития региона представило данные о кассовом освоении средств, направленных на реализацию нацпроектов. В настоящее время из 47 млрд руб., запланированных в регионе на эти цели, освоено 25 млрд, или 58% от плана. Напомним, этот показатель за аналогичный период 2019 г. составлял 46%.

Члены областного кабинета министров совещания заслушали доклады по исполнению национальных проектов "Образование", "Экология", "Цифровая экономика", "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Подавляющее большинство показателей нацпроектов исполняется без замечаний. Руководители профильных ведомств подробно останавливались лишь на направлениях, где появился даже минимальный риск неисполнения.

"В прошлом году мы уверенно вошли в пятерку лучших регионов по уровню исполнения нацпроектов. Коллеги, жду от вас не оправдания, почему возникло отставание от графика, а предложений, как преодолеть риски и выполнить все показатели до конца года полностью", — обратился к министрам регионального правительства Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор призвал активно привлекать к реализации национальных проектов частный бизнес. Пример — предприниматели, организующие небольшие частные детские сады.

"По количеству частных детских садов Самарская область является лидером в стране. Напомню, что программу "Билдинг-сад" мы начали реализовывать по поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова еще во время работы в администрации города Самары. Вместе с тем, считаю, что потенциал здесь еще не исчерпан. Предлагаю дать сигнал предпринимательскому сообществу, что мы готовы увеличивать финансирование по этому направлению. Сегодня рынок недвижимости развивается таким образом, что появляются все новые помещения таких объектов. Конечно, основное внимание сейчас уделяется строительству новых детских садов в рамках национального проекта "Образование". Но ресурс и потенциал частного бизнеса мы здесь тоже должны использовать", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

В ходе совещания заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина доложила об итогах проведения заседаний балансовых комиссий, посвященных работе государственных унитарных предприятий Самарской области и ОАО с участием региона.

В 2019 г. прошло 10 заседаний комиссий, на которых обсуждались результаты работы 41 организации. В целом, деятельность большинства предприятий, прежде всего системообразующих, была оценена удовлетворительно. Доходы многих из них в 2019 г. увеличились, Впрочем, есть и отстающие. Так, предприятие АО "Порт Самара" закончило 2019 г. с убытком в 73 млн рублей. Виктор Кудряшов призвал министерство имущественных отношений разработать систему стимулов для эффективной работы компаний.

Участники совещания подробно обсудили выполнение в текущем году государственной программы Самарской области "Совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами" на 2018–2024 годы.

По информации министра энергетики и ЖКХ области Василия Мишина, продолжается проектирование и строительство новых объектов по утилизации и переработке мусора. В апреле 2020 г. была введена в эксплуатацию первая очередь мусоросортировочного комплекса в составе экотехнопарка "Зелененький" в Волжском районе. Также к концу года планируют достроить многофункциональный комплекс по обращению с отходами на территории Сергиевского района и первую очередь мусоросортирочного комплекса в составе экотехнопарка "Водино" в Кинельском районе.

Кроме того, продолжается установка новых контейнеров, ремонт контейнерных площадок и другие работы в рамках системы обращения с ТКО.