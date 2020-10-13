Новый резидент ТОСЭР "Чапаевск" построит полиграфический комплекс

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом ТОСЭР "Чапаевск" — ООО "ФАВОРИТ М".

Новый резидент ТОСЭР планирует создать полиграфический комплекс на территории индустриального парка "Чапаевск". Будущее предприятие займется выпуском полиграфической продукции, в том числе имиджевой, рекламной полиграфии, печати этикеток и упаковок, каталогов, журналов, газет, справочников. Компания будет использовать технологию офсетной листовой и ролевой печати с использованием современных материалов.

Компания планирует вложить в создание нового производства 251,7 млн рублей. Будущий полиграфический комплекс даст городу 100 новых рабочих мест.

"Особые условия, созданные для резидентов территорий опережающего развития в Чапаевске и Тольятти, делают эти города привлекательными для размещения новых производств. Мы готовы оказывать потенциальным инвесторам всестороннюю поддержку в реализации их планов — нам важно, чтобы позитивный эффект от реализации крупных проектов смогли как можно быстрее оценить жители этих моногородов", — отметил Дмитрий Богданов.