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Государство и Бизнес Экономическая политика

Новый резидент ТОСЭР "Чапаевск" построит полиграфический комплекс

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал соглашение с новым резидентом ТОСЭР "Чапаевск" — ООО "ФАВОРИТ М".

Новый резидент ТОСЭР планирует создать полиграфический комплекс на территории индустриального парка "Чапаевск". Будущее предприятие займется выпуском полиграфической продукции, в том числе имиджевой, рекламной полиграфии, печати этикеток и упаковок, каталогов, журналов, газет, справочников. Компания будет использовать технологию офсетной листовой и ролевой печати с использованием современных материалов.

Компания планирует вложить в создание нового производства 251,7 млн рублей. Будущий полиграфический комплекс даст городу 100 новых рабочих мест.

"Особые условия, созданные для резидентов территорий опережающего развития в Чапаевске и Тольятти, делают эти города привлекательными для размещения новых производств. Мы готовы оказывать потенциальным инвесторам всестороннюю поддержку в реализации их планов — нам важно, чтобы позитивный эффект от реализации крупных проектов смогли как можно быстрее оценить жители этих моногородов", — отметил Дмитрий Богданов.

ООО "ФАВОРИТ М" — четвертая компания, которая получает статус резидента ТОСЭР "Чапаевск". Этот статус уже получили ООО "Средне-Волжский Завод Химикатов" с проектом по созданию производств моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, ООО "ЧапХимПром" с проектом по созданию производства гипохлорита натрия и ООО "ДСМ ПРИНТ" с проектом по созданию полиграфического комплекса флексографической печати упаковочно-этикеточной продукции. Реализация всех заявленных проектов оценивается в 520 млн рублей. В общей сложности четыре резидента ТОСЭР планируют создать 279 рабочих мест.

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