Более 50 служебных автомобилей будут предоставлены самарским медицинским учреждениям

Во вторник, 13 октября, в администрации Самары под председательством главы города Елены Лапушкиной с участием руководителей профильных департаментов, администраций внутригородских районов, представителей Роспотребнадзора состоялось заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, 51 служебный автомобиль из муниципалитета будет предоставлен медицинским учреждениям города Самары. Транспорт поможет врачам оперативно реагировать на вызовы, число которых в последнее время существенно возросло.

Напомним, решение о передаче автомобилей из областного правительства и местных администраций было принято на днях губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Свою личную машину Lada Vesta Sport губернатор уже передал для врачей самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой.

"Мы понимаем, что в настоящее время мобильность очень важна для медиков. С наличием транспорта работа строится более эффективно, можно охватить большее количество пациентов, не тратя сил и время на дорогу, — отметила Елена Лапушкина. — Машины уже начали поступать в распоряжение городских поликлиник и больниц. Коллеги, врачи берегут здоровье наших жителей, сами пойдём пешком и отдадим свой транспорт, но врачам мы должны помочь в это непростое время".