В Самарской области стартовал цикл бизнес-экскурсий

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о запуске цикла экскурсий в рамках программы "Профессия предприниматель". Любой желающий может посетить предприятия малого и среднего бизнеса, чтобы оценить бизнес-кейсы действующих предпринимателей и впоследствии использовать эти знания для успешного старта или развития своего дела.

"Подобный формат знакомства с идеями и опытом действующих представителей бизнеса очень полезен для потенциальных и начинающих предпринимателей. Это дает им мощный мотивационный заряд, возможность стартовать с большей уверенностью, использовать проверенные инструменты и не совершать ошибки", — отметил Дмитрий Богданов.

В воскресенье, 11 октября, участники тура посетили домашнюю сыроварню "Андреев сыр". Представители предприятия рассказали им историю создания необычного бизнеса и нюансы его организации.

Сыроварня открылась в 2014 году. Ее основатель Андрей Замыцкий с нуля выстроил бизнес-процессы внутри компании. В рамках экскурсионного тура он поделился с гостями секретами своего успеха.

"Решение создать сыроварню пришло буквально в один день, это не было многолетней мечтой. Рецепты искали по всевозможным источникам, в том числе и переводили с зарубежных сайтов. Экскурсии мы проводим уже шесть лет — почти столько же существует и сама сыроварня. Нам важно делиться своим опытом, чтобы у людей, которые боятся начинать создавать свое дело, появилась вера в себя", — рассказывает Андрей Замыцкий.

Во время тура участники не только узнали о нюансах организации бизнеса в сфере сыроварения, но и продегустировали домашние сыры. За один день прошло две экскурсии, в которых принял участие 51 предприниматель.

"Экскурсия оказалась очень познавательной, мы очень интересно провели время. Для меня важной стала информация о продвижении и поиске новых каналов сбыта продукции предприятия", — отметил предприниматель Николай Кошелев.

"Это была отличная и очень вкусная экскурсия! Помимо знакомства с бизнес-инструментами компании, мы с удовольствием послушали историю создания сыроварни — это показательный пример того, как можно проснуться с утра и полностью поменять свою жизнь", — поделился своими впечатлениями участник мероприятия Никита Паращенков.

Оставить заявку на участие в экскурсии можно на сайте Mybiz63.ru.