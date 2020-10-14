Долги "Вертикали" перед банком "Траст" могут вырасти еще на 2,4 млрд рублей

ПАО Национальный банк "Траст", инициировавший банкротство ООО "Вертикаль" (владеет одноименным офисным центром в Самаре) из-за долга в 369,9 млн руб., пытается включить в реестр кредиторов еще один долг перед ним — на 2,4 млрд рублей. Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.

Эта задолженность, согласно сведениям банка, образовалась по кредитам, оформленным в 2010 и в 2012 годах. Залогодателями и поручителями по этим кредитам выступают Алексей Журавлев, Николай Таран, Максим Сидоров и ООО "Сарансккабель-500". Пока вопрос о включении требований банка "Траст" на 2,4 млрд руб. в реестр кредиторов "Вертикали" судом не решен.

Помимо этого банк "Траст" просит включить в реестр кредиторов долг перед ним еще на 381,14 млн рублей. Это требование основано на векселе, заложенном ему "Росскат-Капиталом" (подконтролен Николаю Тарану, по данным ИАС Seldon Basis) в счет обеспечения кредита, взятого у банка "Вертикалью". Интересно, что на основании этого же векселя включиться в реестр требований кредиторов "Вертикали" пытается и "Росскат-Капитал".

Дело в том, что, согласно материалам КАД ВАС, этот вексель на 381,14 млн руб. со сроком погашения до 2022 г. ООО "Вертикаль" выдало "Росскат-Капиталу", а он уже отдал его "Трасту" в счет обеспечения кредитов, выданных банком "Вертикали".

Пока вопрос о включении требований "Траста" и "Росскат-Капитала", основанных на этом векселе, судом не решен. Арбитражный управляющий "Вертикали" Виктор Чепов от комментариев по ходу процесса отказался.

Как пояснил партнер адвокатского бюро RBL Ярослав Сотников, залоговые требования банка удовлетворяются за счет находящегося у него в залоге имущества и в связи с этим имеют более высокий приоритет.

"Поэтому "Росскат-Капитал" просит суд понизить приоритет его требований и удовлетворить их после банковских — обеспеченных залогом, но наравне с иными требованиями банка", — пояснил он. При этом от прогнозов по рассмотрению вопроса о включении этих требований в реестр кредиторов он воздержался, пояснив, что "сложно без знания всех нюансов говорить о конкретике, поскольку не понятно, что это за вексель, были ли на нём индоссаменты и так далее".

Напомним, арбитражный суд признал ООО "Вертикаль" банкротом в июле теккущего года. Инициатором выступило ПАО Национальный банк "Траст", которому общество задолжало 369,9 млн руб. по кредитным договорам 2010 и 2012 годов. В рамках этих договоров ООО "Вертикаль" передало в залог банку недвижимое имущество на Московском шоссе, 17 в Самаре — по этому адресу расположены офисный центр "Вертикаль" и примыкающий к нему ТЦ "Сила спорта".

Так, в залоге у банка "Траст" находятся 35 нежилых помещений на Московском шоссе, 17 общей площадью 41,2 тыс. кв. м (площадь офисного центра — 45,17 тыс. кв. м), земельный участок на Московском шоссе, 21 размером 2,4 тыс. кв. м, здание распределительной подстанции, совмещенной с двумя трансформаторными подстанциями (186,3 кв. м), два земельных участка (172 кв. м и 678 кв. м), а также силовой трансформатор.

Согласно проведенной в рамках дела о банкротстве инвентаризации имущества "Вертикали", находящаяся в залоге у банка "Траст" недвижимость должника оценивается в 1,55 млрд рублей.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Вертикаль" специализируется на аренде и управлении нежилым недвижимым имуществом, компания действует с 2003 года. Ее выручка в 2019 г. составила 157,2 млн руб., чистая прибыль — 123 тыс. рублей. Собственником общества является ООО "Росскат-Трейд", подконтрольное АО "Росскат". Последнее, в свою очередь, на 92,47% принадлежит банку "Траст".

Кстати, согласно данным Федресурса, в ближайшее время в Арбитражный суд с требованиями о банкротстве "Росската" намерены обратиться банк "Траст" и ПАО "Сбербанк".