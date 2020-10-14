В Тольятти нетрезвый подросток устроил гонки с полицией

В Тольятти сотрудникам полиции пришлось организовать погоню за подростком и тремя его друзьями, грубо нарушавшими ПДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

5 октября в 02:30 на ул. Фрунзе инспекторы ГИБДД предприняли попытку остановить автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого нарушил ПДД. Требования правоохранителей водитель "семерки" проигнорировал и попытался скрыться.

Полицейские отправились в погоню за нарушителем. Чтобы образумить водителя и заставить его остановиться стражи порядка использовали световые и звуковые спецсигналы, но требования инспекторов он игнорировал и продолжал увеличивать скорость. Во время движения ВАЗ неоднократно выезжал на встречную полосу и проезжал на запрещающий сигнал светофора. Жизнь и здоровье других участников дорожного движения находились в опасности.

В районе дома № 7 по Обводному шоссе автомобиль нарушителя был заблокирован экипажами ДПС. Водитель и три его пассажира, покинув машину, попытались скрыться. Через непродолжительное время инспекторы ГИБДД поймали беглецов и установили их личности. Оказалось, что за рулем находился 16-летний юноша, а пассажиры, чьими жизнями он рисковал, его совершеннолетние друзья.

На место оформления правонарушения сотрудники полиции вызвали законных представителей несовершеннолетнего. Как пояснила мать молодого человека, машину он приобрел на свои личные денежные средства, что подтверждается договором купли-продажи.

При оформлении административных материалов сотрудники полиции заметили у водителя признаки опьянения. На предложение пройти медицинское освидетельствование молодой человек ответил отказом.

Автомобиль с места задержания эвакуирован на специализированную стоянку.

При проверке несовершеннолетнего водителя автомобиля ВАЗ 2107 по базе нарушений выяснилось, что в сентябре текущего года правонарушитель уже задерживался сотрудниками ГИБДД за управление тем же транспортным средством без соответствующих на это документов и права управления. В настоящее время материал по данному правонарушению находится на рассмотрении в комиссии по делам несовершеннолетних.

По фактам управления транспортным средством без права на управление, игнорирования требований сотрудников полиции об остановке, управления с отсутствующим полисом ОСАГО, выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, нарушения требований дорожных знаков, проезда на запрещающий сигнал светофора, а также отказа от прохождения медицинского освидетельствования собраны административные материалы, которые будут направлены для рассмотрения в административную комиссию по месту жительства несовершеннолетнего нарушителя.

Для принятия мер к законным представителям несовершеннолетнего информация направлена в ОУУП и ПДН Управления МВД России по городу Тольятти.