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Здравоохранение Общество

В регионе запретили плановую госпитализацию, диспансеризацию и профосмотры

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минздрав Самарской области опубликовал приказ, согласно которому в регионе приостанавливается проведение профосмотров, диспансеризации, прием граждан в центрах здоровья и плановый амбулаторный прием узкими специалистами, а также плановая госпитализация в дневные и круглосуточные стационары. Меры приняты в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

В документе отмечается, что запрет на плановую госпитализацию не коснется пациентов, нуждающихся в медицинской помощи по профилям онкология, сердечно-сосудистая хирургия, паллиативная медпомощь на паллиативных койках, а также беременных группы высокого риска на койки патологии беременности.

Кроме того, согласно приказу, поликлиники обязаны обеспечить доступность и своевременность оказания медицинской помощи на дому и в амбулаторных условиях пациентам, с острой респираторной инфекцией, внебольничной пневмонией и COVID-19. Организовать дополнительные выездные бригады для оказания помощи на дому и отдельно выделенных приемов для температурящих больных в поликлиниках.

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