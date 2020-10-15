В регионе запретили плановую госпитализацию, диспансеризацию и профосмотры

Минздрав Самарской области опубликовал приказ, согласно которому в регионе приостанавливается проведение профосмотров, диспансеризации, прием граждан в центрах здоровья и плановый амбулаторный прием узкими специалистами, а также плановая госпитализация в дневные и круглосуточные стационары. Меры приняты в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

В документе отмечается, что запрет на плановую госпитализацию не коснется пациентов, нуждающихся в медицинской помощи по профилям онкология, сердечно-сосудистая хирургия, паллиативная медпомощь на паллиативных койках, а также беременных группы высокого риска на койки патологии беременности.

Кроме того, согласно приказу, поликлиники обязаны обеспечить доступность и своевременность оказания медицинской помощи на дому и в амбулаторных условиях пациентам, с острой респираторной инфекцией, внебольничной пневмонией и COVID-19. Организовать дополнительные выездные бригады для оказания помощи на дому и отдельно выделенных приемов для температурящих больных в поликлиниках.