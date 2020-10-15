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Музеи и выставки Культура

В Самаре наградили победителей фотоконкурса "Самарский взгляд"

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 октября, в 16:30 в Самарской научной областной универсальной библиотеке состоялось торжественное открытие фотовыставки "Самарский взгляд — 2020". На ней наградили лауреатов XI открытого городского фотоконкурса "Самарский взгляд".

На выставке представлено 254 фотографии, прошедшие конкурсный отбор в номинациях "События", "Наша победа", "Настроение города", "Люди и повседневная жизнь", "Природа", "Другая реальность", "Спорт". Всего на участие в конкурсе поступило 184 заявки, прислано было более 1700 фотографий.  Заявки приходили из Самарской, Московской, Ленинградской, Тюменской, Брянской, Орловской, Омской, Ярославской областей, Приморского края, Белоруссии, Адыгеи, Чувашии и многих других республик.

В рамках церемонии объявили обладателей премий "За лучшую пресс-фотографию" и "За лучшую художественную фотографию", лауреатам конкурса были вручены награждения от администрации Самары, областного департамента туризма, министерства культуры Самарской области и "Туристского информационного центра".

"Несмотря на все проблемы, "Самарский взгляд" все-таки состоялся. Уровень конкурса и выставки оказался достойным, не хуже прошлогоднего X, юбилейного. Надеюсь, что XII наш конкурс уже состоится в привычном нам формате: без болеющих и видеообращений" — рассказал член жюри, председатель фотообъединения областного Совета журналистов, член Союза фотохудожников России Юрий Стрелец.

Жюри уже традиционно возглавлял фотокорреспондент МИА "Россия сегодня", преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения, обладатель престижных премий фотожурналистики, Владимир Вяткин. Он обратился к аудитории в видеоформате: "Если первые фотографии были предназначены для того, чтобы запечатлевать знаменательные даты: свадьбы, рождение ребенка или известных людей, то сейчас это стало повседневностью. Проблема художника относительно выбора, фотографии, с точки зрения цвета, композиции, высказывания вдруг неожиданно стала близка всем. Художественный отбор стал компонентой повседневности".

Руководитель галереи "Новое пространство" Неля Коржова отметила: "Самым ценным здесь является некое общее, целостное понимание переходящего момента, на которое мы можем повлиять. Я желаю, чтобы художественные и философские проблемы были первыми в этом конкурсе, ведь фотография — некое вещественное доказательство бытия".

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