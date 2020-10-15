АвтоВАЗ начал продажи Lada Vesta Cross [BLACK]

В четверг, 15 октября, стартовали продажи моделей Lada Vesta Cross и Vesta SW Cross в специальном исполнении [BLACK], сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобили специальной серии отличаются черными акцентами интерьера и экстерьера в сочетании с насыщенными цветами кузова. Черная обивка сидений и потолка создают стильную атмосферу современной классики.

Обе модели созданы на базе комплектации Comfort c "зимним" пакетом, включающим такие опции как подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса в практичной отделке из эко-кожи.

Цены на Lada Vesta Cross SE [BLACK] стартуют от 849,9 тыс. руб. за автомобили с механической коробкой передач и от 934,9 тыс. руб. за машины с "автоматом". Lada Vesta Cross SW [BLACK] от 890,9 тыс. руб. за "механику" и от 975,9 тыс. руб. за "автомат".