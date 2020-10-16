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Спасатели нашли тело утонувшего дайвера в р. Самара

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 октября, водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски дайвера, пропавшего в акватории реки Самара около пос. Лебедь.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

Происшествие случилась около 10 часов утра. 43-летний мужчина в легководолазном снаряжении вошел в воду в 9:00 и на берег не вышел. За помощью к спасателям обратился его друг, когда на поверхности воды перестали просматриваться пузыри.

Около двух часов длились поисковые работы на акватории реки. Водолазы осмотрели большое количество затонувших деревьев на дне, но не они послужили причиной трагедии. Скорее всего, мужчине под водой стало плохо. Воспользоваться системой экстренного всплытия он не смог по причине того, что жилет-компенсатор дайвера не был подключен к воздушному баллону.

Пропавшего дайвера нашли на удалении 10 метров от берега и на глубине трех метров. В 14:30 поисковые работы были окончены.

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