В Самарской области стартовал образовательный проект "Мама-предприниматель"

В четверг, 15 октября, на площадке "Точки кипения" СГЭУ начала свою работу федеральная образовательная программа "Мама-предприниматель". Уже третий год она проводится при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Этот проект дает возможность женщинам получить весь комплекс практических знаний в сфере предпринимательства и успешно стартовать в бизнесе.

"Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Участницами проекта стали женщины, у которых есть несовершеннолетние дети и молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске. Среди них есть начинающие предприниматели, самозанятые и просто мамы, у которых есть бизнес-идея, и они готовы воплотить ее в жизнь.

Проект "Мама-предприниматель" как раз призван помочь женщинам презентовать свои задумки, оценить их перспективность, получить рекомендации федеральных и региональных экспертов, найти новых клиентов и партнеров, а также получить шанс выиграть грант. В этом году участницами программы стали 75 жительниц региона.

"Когда говорят "предприниматель", редко представляют молодую маму с маленькими детьми на руках. Однако, материнство — это то время, когда женщина узнает себя с новой стороны, открывает в себе новые качества, — считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Часто именно в декретном отпуске представительницы прекрасного пола находят свое призвание, начинают заниматься творчеством, которое впоследствии развивается до успешного дела, приносящего доход. Проект "Мама-предприниматель" даст женщинам возможность заявить о своей идее, научиться основам ведения бизнеса и стать успешной на благо своей семьи и региона в целом", — добавил министр.

Образовательная программа проходит в трех городах региона: Самаре, Тольятти и Сызрани. Опытные преподаватели в формате тренингов расскажут участницам об основах предпринимательства и эффективного управления бизнесом.

По словам директора Информационно-консалтингового агентства Самарской области Натальи Дейч, формируя программу обучения, организаторы постарались сделать ее практически-ориентированной. "Курс состоит из нескольких блоков, которые позволят участницам прокачать свои компетенции и повысить уровень знаний: это маркетинг, продажи, формирование команды, тайм-менеджмент, бизнес-планирование", — пояснила она.

Победительница конкурса получит грант в размере 100 тыс. руб. от компании-партнера на реализацию своей бизнес-идеи или его эквивалент — пакет бизнес-услуг в помощь стартапу.

Многодетная мама Альбина Зарипова до декретного отпуска работала в банке, но, став мамой, нашла свое призвание совершенно в другом направлении. В проекте "Мама-предприниматель" она участвует со своей идеей создания клуба для родителей. "Многие современные родители часто сталкиваются с проблемами воспитания детей в силу незнания особенностей возрастного развития. Чтобы наладить конструктивные детско-родительские отношения, необходима поддержка специалистов. Именно поэтому у меня родилась идея создать такой клуб, где родители найдут эту помощь. С помощью проекта я хочу "вдохнуть жизнь" в свою идею", — рассказала она.

Каждая из участниц сможет упаковать свою идею в проект под руководством грамотных наставников и защитить его перед экспертами городских финалов, которые состоятся 21 октября. Лучшие идеи участниц попадут на областной финал в Самару, проведение которого запланировано на 23 октября.