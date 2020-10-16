Проект студентки СГЭУ вошел в число лучших в региональном этапе форума "Сильные идеи для нового времени"

Проект студентки 4 курса Самарского государственного экономического университета Екатерины Поповой вошел в топ-3 идей регионального этапа форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" в направлении "Новые идеи для бизнеса".

Проекты победители получат всестороннюю поддержку областного правительства. "Те победители, которых мы определим по итогам региональной сессии, будут поддержаны со стороны Самарской области в части реализации этих проектов. Это будет в том числе экономическая поддержка. Тем более, у нас действует большое число мер, реализуемых региональным министерством экономического развития инвестиций: это и гранты, и субсидии, выделяемые субъектам малого и среднего предпринимательства", — отметила заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина, принявшая активное участие в работе форума.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, который также стал экспертом регионального этапа, подчеркнул: "Президентом нашей страны Владимиром Путиным поставлена задача перед Агентством стратегических инициатив, перед главами регионов выявлять точки роста, активных людей, которые способны генерировать проекты, способны их реализовывать, чтобы оказать им максимальное содействие в этой работе".

Экономическая сессия регионального этапа форума проходила 14 октября на базе пространства коллективной работы — "Точки кипения" СГЭУ.

Всего в экономическом блоке по двум направлениям было представлено 18 наиболее важных и актуальных для региона идей. В рамках мероприятия перед экспертами выступили инициаторы идей с краткой презентацией своих предложений. Среди авторов — преподаватели и студенты вузов, сотрудники организаций и предприятий области, руководители компаний и представители органов власти.

Екатерина Попова презентовала экспертам свою идею инновационного детского сада выходного дня "Эврика". "Сегодня такой проект актуален как никогда, поскольку за последние 20 лет количество детских садов сократилось почти вдвое, и у родителей остро стоит проблема, куда отвести своего ребёнка", — рассказывает Екатерина.

В детском саду "Эврика" предлагается проводить комплексные занятия, направленные на обучение конструированию, робототехнике, развитию речи, театральному мастерству и многому другому. Помимо этого, детский сад будет доступен и для детей с ограниченными возможностями.

Проект Екатерины вызвал бурное обсуждение авторитетного жюри. Как подчеркнул Дмитрий Богданов, этот проект является социально значимым для жителей Самары. Также министр пообещал обратиться в региональный минобр с целью объединения усилий и совместной помощи по доработке проекта Екатерины Поповы. Выразила заинтересованность в проекте и руководитель благотворительного фонда "Источник Веры" по работе с детьми с ограниченными возможностями Вера Виноградова. Она пообещала оказать содействие в реализации проекта.