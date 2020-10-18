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Здравоохранение Общество

В Самарской области за неделю выписали 850 выздоровевших от коронавируса

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе справились с опасным вирусом почти 80% всех инфицированных, сообщает оперштаб по борьбе с новой инфекцией.

За прошедшую неделю в Самарской области смогли победить коронавирус 850 человек. 411 из них выписали из стационаров, 439 лечились амбулаторно дома. Сейчас пациенты постепенно возвращаются к привычному ритму жизни по специальным рекомендациям врачей.

Всего в регионе побороть опасный вирус смогли 11036 инфицированных. Это почти 80% от общего числа заражённых — 13993. Только за последние сутки врачи выписали 122 человека.

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