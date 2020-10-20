Ростехнадзор вновь требует закрыть Фрунзенский мост

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием о приостановлении на срок до 90 суток движения по мостовому переходу "Фрунзенский" (переименован в Самарский), который, по информации ведомства, так и не введен в эксплуатацию.

"Работы по строительству объекта капитального строительства, предусмотренные проектной документацией, на сегодняшний день не завершены в полном объеме. Извещение об окончании строительства "Мостового перехода "Фрунзенский" от министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в адрес управления не поступало", — пояснили в ведомстве.

Напомним, после публикации в средствах массовой информации сведений о том, что 31 декабря 2019 г. было открыто движение по Фрунзенскому мосту, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора провело проверку и установило, что осуществляется эксплуатация "строящегося" мостового перехода "без получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию".

Минтранс получил штраф за движение по Фрунзенскому мосту Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования Ростехнадзора и наложил на региональное министерство транспорта и автомобильных дорог штраф в размере 50 тыс. рублей. Информация об этом содержится в материалах КАД ВАС.

За это нарушение на областной минстранс был наложен штраф в размере 50 тыс. руб., а также ему было выдано предписание об устранении нарушений. Однако последующие проверки, как пояснили в пресс-службе теруправления Ростехнадзора, показали, что нарушение не устранено, и движение по недостроенному мосту продолжается.

"После последней проверки исполнения требований предписания, проведенной в период с 14 по 15 сентября 2020, в отношении министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области возбуждено административное дело по ч.6, ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение требований предписания", — подытожили в пресс-службе Средне-Поволжского управления Ростехнадзора и добавили, что это и стало причиной обращения ведомства в суд.

Предварительное заседание по делу назначено на 5 ноября.

Напомним, движение по мостовому переходу открыли в тестовом режиме 31 декабря 2019 года. Окончательно ввести первый этап моста в эксплуатацию должны были в марте 2020 г., но, видимо, этого так и не случилось.