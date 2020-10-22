Минтранс Самарской области прокомментировал требование закрыть Фрунзенский мост

Министерство транспорта Самарской области прокомментировало требование Ростехнадзора о приостановлении на срок до 90 суток движения по мостовому переходу "Фрунзенский".

Напомним, с таким требованием Средне-Поволжское управление Ростехнадзора обратилось в Арбитражный суд Самарской области несколько дней назад.

Представитель минтранса сообщает, что движение по мосту осуществляется безопасно. В настоящее время основные строительно-монтажные работы завершены.

"Перед открытием рабочего движения были проведены предварительные испытания и обследование искусственных сооружений "Самарского моста", которые подтвердили соответствие выполненных работ проекту. Это позволило открыть рабочее движение по мостовому переходу и снять транспортную нагрузку с моста в створе ул. Главная, тем самым сократить время проезда между Куйбышевским районом и центральной частью города с 1,5 часов до 6-10 минут", - говорится в комментарии ведомства.

В настоящее время работы ведутся по монтажу системы автоматического мониторинга инженерных конструкций. После завершения их, необходимый пакет документов для ввода в эксплуатацию будет направлен в Ростехнадзор.