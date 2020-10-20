В Самаре скончался актер и театральный деятель Валерий Мелешин

Во вторник, 20 октября, не стало самарского актера и театрального деятеля Валерия Мелешина. Об этом сообщили в соцсетях Самарского театра драмы.
"На 70-м году жизни скончался наш коллега, театральный деятель, актер Валерий Сергеевич Мелешин. Скорбим! Наши соболезнования родным и близким. О дате прощания будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
Валерий Мелешин родился 4 марта 1951 года. После окончания в 1977 г. Казанского театрального училища, Валерий Сергеевич стал артистом Казанского театра юного зрителя, а с 1982 г., переехав в Куйбышев, играл на сцене академического театра драмы имени М. Горького вплоть до 1990 г., после чего перешел на административную работу: сначала главным администратором театра, а потом — заместителем директора.