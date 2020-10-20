16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре скончался актер и театральный деятель Валерий Мелешин СамАрт устранил нарушения пожарной безопасности "СамАрт" переносит даты спектаклей из-за заболевшего коронавирусом актера Приглашенный постановщик САТОБ Юрий Смекалов заразился коронавирусом Илзе и Андрис Лиепа представят в Самаре спектакль "Не хочу быть балериной!"

Театр Культура

В Самаре скончался актер и театральный деятель Валерий Мелешин

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 20 октября, не стало самарского актера и театрального деятеля Валерия Мелешина. Об этом сообщили в соцсетях Самарского театра драмы.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

"На 70-м году жизни скончался наш коллега, театральный деятель, актер Валерий Сергеевич Мелешин. Скорбим! Наши соболезнования родным и близким. О дате прощания будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Валерий Мелешин родился 4 марта 1951 года. После окончания в 1977 г. Казанского театрального училища, Валерий Сергеевич стал артистом Казанского театра юного зрителя, а с 1982 г., переехав в Куйбышев, играл на сцене академического театра драмы имени М. Горького вплоть до 1990 г., после чего перешел на административную работу: сначала главным администратором театра, а потом — заместителем директора.

Гид потребителя

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1