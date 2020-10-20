В Самаре скончался актер и театральный деятель Валерий Мелешин

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Во вторник, 20 октября, не стало самарского актера и театрального деятеля Валерия Мелешина. Об этом сообщили в соцсетях Самарского театра драмы.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького