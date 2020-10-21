Тульский ТЮЗ покажет спектакли на сцене театра "Дилижанс"

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С 30 октября по 1 ноября в рамках всероссийской театральной программы "Большие гастроли" в Тольятти состоятся трехдневные гастроли Тульского областного театра юного зрителя. Спектакли для детской и взрослой аудитории будут показаны на сцене театра "Дилижанс".