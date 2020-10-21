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Театр Культура

Тульский ТЮЗ покажет спектакли на сцене театра "Дилижанс"

ТОЛЬЯТТИ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 30 октября по 1 ноября в рамках всероссийской театральной программы "Большие гастроли" в Тольятти состоятся трехдневные гастроли Тульского областного театра юного зрителя. Спектакли для детской и взрослой аудитории будут показаны на сцене театра "Дилижанс".

30 октября зрители от 16 лет приглашаются на сценическую версию рассказа Ивана Тургенева "Бежин луг". 31 октября для детей и родителей будет показана восточная сказка "Халиф Аладдин", 1 ноября  — музыкальная сказка "Королевство кривых зеркал".

Билеты —  на сайте театра "Дилижанс" — teatrdiligence.ru. Бронирование по телефонам: 34-53-72, 34-09-80.

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