"РКС-Самара" исполнит все обязательства по инвестпрограммам до конца года

В среду, 21 октября, на совещании в режиме видеоконференции, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, обсудили исполнение региональных инвестиционных программ одной из крупнейших ресурсоснабжающих организаций — "РКС-Самара".

В 2020 году объем программы составит 1,034 млрд руб. — из них 554,13 млн руб. будет направлено на водоснабжение и 480,38 млн руб. — на водоотведение.

По информации директора ООО "Самарские коммунальные системы" Владимира Бирюкова, в текущем году компания реализует проект по строительству двух водоводов в поселке Управленческий. С их запуском в эксплуатацию в 2023 году в дома жителей Красноглинского района придет мягкая волжская вода.

В октябре 2020 года "РКС-Самара" приступила к строительству объектов. До конца года планируется пройти самый сложный участок трассы длиной 700 метров (протяженность всего водовода — более 7 км).

Еще один важный проект — строительство водопроводных и канализационных сетей в поселке Орлов Овраг. Эта территория была выделена под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. В настоящее время проведены проектно-изыскательские работы. 10 км водопроводных и 5,7 км канализационных трасс со всей необходимой инфраструктурой планируется проложить до конца 2020 года. В инвестиционной программе "РКС-Самара" на эти цели предусмотрено 236,9 млн рублей.

Ведутся работы по реконструкции комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов на городских очистных сооружениях в рамках федеральной целевой программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Здесь также предусмотрено софинансирование из инвестпрограммы "РКС-Самара".

В рамках исполнения инвестиционных программ "РКС-Самара" планируется также модернизация насосных станций подкачки и канализационных насосных станций с установкой автоматизированного управления и частотно-регулируемых приводов, подключение социально-значимых объектов к сетям водоснабжения и водоотведения, строительство новых и модернизация существующих сетей водоснабжения и водоотведения (в общей сложности 15 км).

Первый вице-губернатор обратился к директору ООО "Самарские коммунальные системы" с вопросом о возможных рисках по исполнению программ, возможности отставания от графика.

"Все обязательства по инвестпрограммам до конца года исполним в полном объеме", — пояснил Владимир Бирюков.