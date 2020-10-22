Почувствуй себя как дома: в ЖК "Видный" начал работать шоу-рум

Посетить демонстрационную квартиру можно с экскурсией в "Кошелев-Парк". В выставочной квартире три комнаты — гостиная, спальня, детская и кухня, и в каждой сделан ремонт и расставлена мебель. Те, кто только планируют семью и детей, смотрят квартиру на "вырост", а для многодетных, которые пришли в ЖК "Видный" расширяться — это настоящий рай.

В новом шоу-руме можно оценить возможности планировки, взять на заметку интерьерные решения по организации пространства и зонирования комнат, проанализировать объемы полезной площади.

Трехкомнатная квартира была выбрана неслучайно. Похожий метраж и планировка комнат, прихожей и санузла есть в других квартирах ЖК "Видный". Даже если в приоритете жилье с меньшей площадью, перед глазами будет вариант интерьера кухни, гостиной или детской комнаты.

На выбор самарцев в ЖК "Видный" представлены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с разнообразными планировками площадью: от 23, 2 до 81,9 "квадратов". Также можно выбрать степень отделки, в том числе решение, которое позволит сразу заезжать и жить, не откладывая переезд из-за ремонта. Речь идет о чистовой отделке с ламинатом на полу и обоями под покраску в жилых комнатах. В версии "стандарт" стены ванной покрыты водоэмульсионной краской, в отделке "люкс" в ванной на стенах и на полу — керамогранит, а на кухне — готовый фартук на рабочей стене.

Записаться на экскурсию в шоу-рум можно по телефону — 8 (846) 331-3000.