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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Почувствуй себя как дома: в ЖК "Видный" начал работать шоу-рум

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Посетить демонстрационную квартиру можно с экскурсией в "Кошелев-Парк". В выставочной квартире три комнаты — гостиная, спальня, детская и кухня, и в каждой сделан ремонт и расставлена мебель. Те, кто только планируют семью и детей, смотрят квартиру на "вырост", а для многодетных, которые пришли в ЖК "Видный" расширяться — это настоящий рай.

В новом шоу-руме можно оценить  возможности планировки, взять на заметку интерьерные решения по организации пространства и зонирования комнат, проанализировать объемы полезной площади.
Трехкомнатная квартира была выбрана неслучайно. Похожий метраж и планировка комнат, прихожей и санузла есть в других квартирах ЖК "Видный". Даже если в приоритете жилье с меньшей площадью, перед глазами будет вариант интерьера кухни, гостиной или детской комнаты.

На выбор самарцев в ЖК "Видный" представлены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с разнообразными планировками площадью: от 23, 2 до 81,9 "квадратов". Также можно выбрать степень отделки, в том числе решение, которое позволит сразу заезжать и жить, не откладывая переезд из-за ремонта. Речь идет о  чистовой отделке с ламинатом на полу и обоями под покраску в жилых комнатах.  В версии "стандарт" стены ванной покрыты водоэмульсионной краской,  в отделке "люкс" в ванной на стенах и на полу — керамогранит, а на кухне — готовый фартук на рабочей стене.

Записаться на экскурсию в шоу-рум можно по телефону — 8 (846) 331-3000.

ЖК "Видный" — первый высотный жилой квартал в географическом центре "Кошелев-проекта". На его территории располагается 13 девятиэтажных домов, выполненных в едином архитектурном стиле. Застройку площадью 175 тысяч квадратов отличают разнообразие и комфорт планировок, узнаваемый стиль и грамотная организация внутриквартального пространства. На его территории расположены просторные парковки, прогулочные бульвары и современные детские площадки. В шаговой доступности от новостроек есть остановки общественного транспорта, школа, детский сад и магазины.

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