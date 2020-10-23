В ОЭЗ "Тольятти" строится самый крупный российский завод компании Faurecia

Французская компания Faurecia (Форесия) является глобальным производителем автокомпонентов: сидения, детали интерьера, панели приборов, системы очистки двигателя, выхлопные системы, газобалонное оборудование и многое другое. У компании порядка трехсот заводов в 34 странах мира, пять предприятий работают в России. Самый крупный российский завод компании будет построен в Самарской области.

Just-in-time

Город Тольятти для производителей автокомпонентов имеет стратегическое значение. На протяжении последнего десятилетия в столице российского автопрома работают два предприятия компании Faurecia (Форесия): один завод выпускает выхлопные системы, другой специализируется на изготовлении сидений.

Сегодня на тольяттинском предприятии по выпуску сидений непосредственно на производственных линиях работают 350 штатных сотрудников. Завод является ведущим поставщиком сидений для АвтоВАЗа, покрывает потребности других российских автопроизводителей и поставляет продукцию на экспорт.

Директор завода Александр Арцыбашев рассказал, что здесь сосредоточены сразу три компетенции: производство каркасов для московского завода "Рено", пошив обивок для петербургского завода "Ниссан", а также полная сборка сидений для АвтоВАЗа, который получает продукцию Форесии по принципу just-in-time (точно в срок).

Директор завода Александр Арцыбашев

"Мы используем систему синхронного потока. Как только на сборочную линию АвтоВАЗа заходит кузов машины, к нам поступает заказ на производство сидений для нее. А спустя 4 часа 20 минут на соответствующем посту сборочного конвейера готовые сиденья устанавливают в автомобиль. Наш завод единственный, кто, находясь за периметром АвтоВАЗа, поставляет заводу продукцию по схеме синхропотока. Строго соблюдать ритмичность отгрузок нам позволяют отлаженные производственно-логистические процессы", — пояснил Александр Арцыбашев.

Примерно 55% комплектующих для сидений производятся локально, и компания работает над тем, чтобы этот процент постоянно увеличивался. База поставщиков развивается в том числе за счет предприятий Самарской области.

Качественно новое производство

Как рассказал операционный директор Форесии в России Оливье Гриненберже, в начале 2020 года компанией было принято решение о развитии бизнеса по производству сидений. Крупные инвестиции позволят открыть в Тольятти новый завод с технологиями, которые в нашей стране еще не применялись. Потребность в расширении производства продиктована получением новых заказов от автозаводов и стремлением к совершенствованию производственной культуры. В этом году компания получила несколько крупных номинаций, что потребует значительного увеличения объемов выпуска продукции уже в ближайшее время. Среди новых проектов крупнейшими являются производство сварных каркасов сидений для российского завода "Фольксваген" и для новых моделей АвтоВАЗа.

"Чтобы выпускать продукцию для машин нового поколения, нам нужно больше промышленных площадей и больше рабочих рук, при этом мы не просто переезжаем на другую площадку, а открываем качественно новое производство", — подчеркнул Оливье Гриненберже.

В настоящее время по заказу Форесии в особой экономической зоне "Тольятти" возводится современное предприятие, которое станет крупнейшим из российских заводов компании. Партнерство с ОЭЗ позволяет компании разместить свое технологическое оборудование в готовом, вновь отстроенном здании и максимально сконцентрировать инвестиции на производственных задачах.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, статус индустриального парка дает возможность строить в ОЭЗ "Тольятти" производственные корпуса под запрос конкретного инвестора.

"Пример компании Форесия подтверждает востребованность этого направления. Готовые площади позволяют инвестору экономить время, силы и средства, сразу приступать к оснащению площадки производственным оборудованием", — отметил министр.

По данным Минэкономразвития Самарской области, общий объем вложений компании в новое производство составит более 410 млн рублей.

"Власти Самарской области ведут работу, направленную на привлечение и поддержку инвестиционной деятельности. — отмечает Оливье Гриненберже. — Мы видим заинтересованность в этом со стороны губернатора Дмитрия Азарова. В июле текущего года он побывал на строительной площадке вместе с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. В ходе визита мы обсудили важнейшие аспекты реализации проекта".

Инвестиции в технологии

Форесия арендует в ОЭЗ территорию площадью более 20 тыс. квадратных метров, из них 16 тыс. будет отведено под производственные площади. Как рассказал руководитель проекта строительства новых производственных объектов компании Форесия Игорь Тихов, возведение предприятия находится в завершающей стадии, уже монтируется оборудование и ведутся пуско-наладочные работы. Старт работы завода будет дан в начале 2021 года.

руководитель проекта строительства новых производственных объектов компании Форесия Игорь Тихов

"Мы уверены, что завод будет запущен в срок, — сказал Игорь Тихов. — Несмотря на пандемию, строительство идет в соответствии с утвержденным графиком. Даже когда во многих отраслях рухнули цепочки поставок, наша стройка не останавливалась".

Первым запустят производство сварных каркасов, затем стартует пошив обивок и сборка готовых сидений. Третьим этапом станет запуск производства полиуретановой пены для набивки сидений.

По словам директора завода, синхронный поток между ОЭЗ и АвтоВАЗом станет более оптимальным: сейчас сиденья везут за 11 км, а на новом производстве плечо подвоза от ворот до ворот составит чуть более 2 км.

Помимо серьезных инвестиции, Форесия приносит новые технологии. Например, пену для сидений в нашей стране компания пока не производит. Кроме того, завод в ОЭЗ станет первым в России производством, где для выпуска каркасов сидений будет применяться технология лазерной сварки — это позволит снизить металлоемкость продукции, а, следовательно, и массу автомобиля.

Комфорт в цехах

Важным мотивом в создании нового производства является улучшение условий труда. Как рассказал Игорь Тихов, при проектировании завода серьезный упор был сделан на энергоэффективности здания и современных экологических решениях.

"У предприятия будет экологический сертификат, соответствующий самым строгим европейским стандартам. Температура, влажность, воздухообмен, освещенность, шумоизоляция — все эти характеристики заложены в проект. За счет приточной вентиляции в цехах будет комфортно зимой и летом, а зенитные фонари обеспечат естественное освещение на рабочих местах и в зонах для отдыха. В административно-бытовом комплексе будет собственная кухня, заводчан будут кормить свежеприготовленной едой в большой светлой столовой. Под необходимое нам количество сотрудников спроектированы раздевалки, душевые и туалетные комнаты", — рассказал руководитель проекта строительства.

По словам директора завода, зарплаты на предприятии выше, чем в среднем по отрасли.

"По уровню оплаты труда мы регулярно входим в топ-3 среди предприятий Тольятти. — рассказал он. — Платя достойную зарплату, мы предъявляем к сотрудникам высокие требования, в соответствии с нашей производственной системой, главный приоритет которой — безопасность. Для каждого сотрудника помимо вводного инструктажа, есть разные программы подготовки. Не так давно мы ввели обучение швей, поскольку несколько лет назад в Тольятти закрылся последний колледж, который готовил специалистов швейного дела".

По необходимости работники компании проходят стажировку на зарубежных предприятиях Форесии. Например, запуск лазерной технологии стал новшеством для тольяттинских специалистов, и они воспользовались возможностью профессионального обмена с европейскими коллегами.

"Карьерный рост у нас ничем не ограничен. Я пришел в компанию на должность менеджера по качеству и стал директором завода", — сказал Александр Арцыбашев.