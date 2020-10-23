В Театре оперы и балета пройдут экскурсии "с призраком"

Театр оперы и балета и компания ART-Экскурсии представили новый совместный проект – театрализованная экскурсия "Призрак оперы приглашает".

Во время экскурсии гид в образе “призрака оперы” проведет участников по театру: можно будет увидеть кусок кладки собора Храма Христа Спасителя в подвале здания, подойти к знаменитому бомбоубежищу в театре, подняться на крышу, пройти по цеху, где готовят декорации, оказаться и за сценой, и увидеть зал так, как его видят артисты – со сцены. Все это будет сопровождаться рассказом о легендах театра.

Экскурсии проходят по понедельникам в 18:30, начиная с 26 октября. Цена билета – 600 рублей.

Более подробно узнать о проекте и забронировать билет можно на сайте театра.