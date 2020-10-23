На совещании ПФО обсудили вопросы социально-экономического и общественно-политического развития

В пятницу, 23 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития регионов ПФО, которое в режиме ВКС провел полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В ходе совещания полпред и главы субъектов ПФО обсудили готовность систем здравоохранения регионов ПФО к оказанию медпомощи больным COVID-19.

"Высоким остается коэффициент распространения инфекции, с 24 августа в целом по округу он не опускался ниже 1, на 22 октября составлял 1,08. Доля активных случаев болезни увеличилась с минимального значения в 15,9% на 11–12 сентября до 20% на 22 октября", — отметил Игорь Комаров.

Игорь Комаров подчеркнул, что необходимо наращивать коечный фонд, обеспечивать своевременную маршрутизацию больных коронавирусом, а также сохранить доступность плановой медицинской помощи.

В Самарской области уже создано 5600 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, и их число продолжает увеличиваться, открыт областной координационный центр, который позволил структурировать работу с обращениями граждан в медучреждения, в необходимом объеме оказывается помощь людям с другими заболеваниями.

К примеру, по поручению Дмитрия Азарова региональный минздрав пересмотрел планы по перепрофилированию единственного гемодиализного центра в Отрадном под "ковидный" госпиталь, тем самым сохранив для жителей города и ближайших районов возможность получать необходимую помощь, не выезжая в областной центр.

Отдельного внимания, по словам полномочного представителя, требуют вопросы закупки необходимых лекарственных препаратов: "На федеральном уровне приняты меры, направленные на обеспечение доступности и повышение эффективности расходов бюджетов регионов и средств ОМС на закупку лекарств для лечения COVID", — подчеркнул Игорь Комаров.

Также полпред отметил важность наращивания объемов тестирования и лабораторной диагностики на COVID-19 для своевременного выявления заболевших. Этому вопросу в Самарской области уделяется особое внимание. По поручению губернатора за последние недели существенно возрос охват тестированием на коронавирус: сейчас этот показатель почти вдвое превышает норму, установленную на федеральном уровне для осеннего периода.

Весь комплекс вопросов планируется ещё более подробно обсудить на заседании Совета при полномочном представителе в конце ноября — начале декабря с участием Минздрава России, Роспотребнадзора и других федеральных органов власти.

Участники совещания обсудили и вопрос об обеспечении школьников горячим питанием, Отметим, что в Самарской области с 1 сентября бесплатным питанием обеспечено более 143 тыс.учеников начальной школы. К контролю качества за горячим питанием привлечены депутаты, общественники и члены областного родительского собрания, созданного в этом году по инициативе Дмитрия Азарова.

В ходе совещания с высшими должностными лицами были затронуты и другие актуальные вопросы, которые находятся на контроле аппарата полномочного представителя.