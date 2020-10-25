Самара начнет принимать иностранцев по электронной визе с 1 января 2021 года

С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Аэропорт "Курумоч" вошел в список погранпунктов, через которые можно будет пересекать границу по такой визе. Список утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Всего в нем 29 пунктов. В частности, это международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. В числе морских пунктов пропуска значатся порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край). Среди автомобильных – шесть погранпунктов в Калининградской области, Морское, Советск, один в Псковской области и один в Ленинградской области. Последний также числится в списке пешеходных пропускных пунктов.

Перечень будет дополняться новыми погранпунктами по мере их оснащения необходимым оборудованием.

Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инвестиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом.