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Экология Общество

Сотрудники "Тольяттикаучука" высадили 5 тысяч саженцев деревьев в тольяттинском лесу

ТОЛЬЯТТИ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лесные саженцы посадили на территории тольяттинского лесничества в районе ул. Баныкина в Центральном районе Тольятти. Традиционно в акции по восстановлению леса приняли участие не только простые работники, но и руководство ООО "Тольяттикаучук".

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Традиции "Тольяттикаучука" по высадке лесных насаждений уже десять лет. Генеральный директор предприятия Юрий Морозов, который вместе с коллегами высаживал юные деревца, рассказал корреспонденту "ВН", что его коллектив занимается работами по восстановлению леса с 2011 года. На их счету уже порядка 40 восстановленных лесных гектаров. В ходе недавней акции работники сажали сосны и березы на территории 1,2 га в лесном квартале № 39 (лесополоса в Центральном районе за улицей Баныкина). Причем, средства на это благое дело коллектив заработал, сдав в переработку макулатуру. Таким образом выполняют два нужных дела: бумажные отходы, сданные в переработку, получают вторую жизнь, а не наполняют мусорные свалки, а вырученные от этого средства участвуют в создании новых участков леса.

"Лес — это жизнь, поэтому сажать деревья — это очень нужное занятие, важное для наших детей и будущих поколений, — подчеркнул Юрий Морозов. — Мы отслеживаем судьбу своих саженцев. В позапрошлом году я побывал на самых первых участках, которые мы восстанавливали на месте горельников. Они находятся в зеленой зоне между Автозаводским районом и Портпоселком. Я увидел, что на месте бывших маленьких сеянцев выросли почти двухметровые деревья. Когда видишь результаты своего труда, то испытываешь чувство удовлетворения. Кстати, мы сажаем деревья не только в лесу, но и на городских улицах. Например, весной приняли участие в посадке каштанов на ул. 40 лет Победы, также посадили аллею лип и каштанов на территории нашего предприятия. Мы готовы и в дальнейшем участвовать в озеленении с целью создания "зеленого щита" в городе".

Юрий Морозов отметил, что высаживать новые деревья в лесу и на городских улицах стало частью корпоративной культуры предприятия. Координатор городской благотворительной программы "Наш лес" Лариса Елфимова рассказала, что "Тольяттикаучук" одним из первых включился в реализацию этой программы не только в качестве добровольцев, но и как благотворитель: "Финансовые средства выделял как сам завод, так и лично от себя их перечисляли сотрудники. Они выходят сажать лес и весной, и осенью. Многие из них уже получили юбилейные медали за спасение леса".

По ее информации с 2011 года в мероприятиях программы "Наш лес" приняло участие более 22 тыс. добровольцев, которые посадили 56 гектаров леса. Кроме высаживания сеянцев, осуществляется очистка леса, а иногда и полив. Впереди еще много работы, которая касается ухода за посадками в течение первых пяти лет и очистки леса.

Директор Тольяттинского лесничества Анатолий Подгорнов сообщил, что каждый  участок, где высадили саженцы, находится на контроле отдела лесного хозяйства. На протяжении первых пяти-шести лет осуществляются лесокультурные мероприятия, агротехнический уход в междурядьях, иногда полив. По его словам, "Тольяттикаучук" будет ухаживать за своими деревьями. Когда территория будет соответствовать определенным параметрам, ее переведут в статус леса.

"Мы рады, что предприятия и просто граждане принимают активное участие в высаживании лесных насаждений, — отметил Анатолий Подгорнов. — Силами активистов, начиная с 2011-го по 2016-й годы, посадили деревья на 1097 га, которые мы поддерживаем. В этом году лесничество провело инвентаризацию посадок 2013 года, где порядка 160 гектаров лесных культур мы перевели в статус покрытой лесом площади. Соответственно, здесь уже мы будем назначать лесохозяйственные мероприятия вместо лесокультурных, то есть это будет уже другой вид ухода с применением не рук, а механизмов".  Главный лесничий рассказал, что за лесом ухаживать надо постоянно: проводить санитарные рубки, убирать валежник, чтобы исключить очаги распространения насекомых, являющихся вредителями древостоя.

На сегодняшний день в тольяттинском лесу практически не осталось сгоревших участков, которые не были бы восстановлены. Но существует проблема усыхания взрослого леса. Например, участок, который засаживали в этот день работники "Тольяттикаучука", никогда не горел. Здесь деревья попросту выгорели на солнце и погибли от засухи 2010 года.

Работники "Тольяттикаучука", комментируя акцию, говорили, что очень старались качественно сажать деревца и уверены, что проделанная ими работа не будет напрасной, даже если не все растения приживутся. "Потребуется много лет, чтобы на этом месте выросли высокие сосны и березы. Но зато он будет радовать наших детей и следующие поколения", — заявила аппаратчик дозирования Светлана Трунова.

По окончании посадочных работ Лариса Елфимова вручила участникам акции Лесные сертификаты благодарности от Фонда Тольятти за активное участие в городской благотворительной программе "Наш Лес". "Фонд выражает признательность за ваше стремление улучшить свой город и восстановить одну из его главных ценностей — лес" — сказала она.

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