Что смотрят в Самаре: "Содержанки", "Джокер" и "Гранд"

Эксперты телекома проанализировали просмотры жителей Самарской области и назвали самые популярные сериалы и фильмы. Рейтинг составлен на основе данных сервиса МегаФон ТВ по итогам девяти месяцев 2020 года.

Выбирая между полноформатным кинофильмом и просмотром сериалов, самарские зрители - абоненты МегаФона предпочитают растягивать удовольствие и отдают однозначное предпочтение сериалам в онлайн.

Больше половины (58%) предпочитаемого жителями области контента сделано в России, а в топ-10 по просмотрам зарубежных сериалов и того меньше, всего два фильма из десяти. Это бессмертная сага о мечах и драконах "Игра Престолов", которая продолжает будоражить умы самарских зрителей, она заняла пятое место в рейтинге, и замыкающий 10-ку украинский сериал "Папик". Золото и серебро рейтинга, соответственно, у российского шоу "Содержанки" с историей о нелегких буднях столичной светской жизни, и ТВ-шоу "Гранд", корни которого растут из сверхпопулярного сериала "Кухня". Обе топовых многосерийных киноленты объединяет хорошая сценарная работа и качественный актерский состав.

Если говорить о полнометражном кино, пропорции здесь совершенно противоположные: более 90% предпочтений занимают зарубежные кинофильмы. Единственный отечественный шедевр — "Ржев" (8-е место в рейтинге).

В рейтинге лидируют бунтарь "Джокер" с мрачным Хоакином Фениксом, "неклассический" детектив "Достать ножи" с блистательным Дэниэлом Крэйгом (экс-Джеймс Бонд) и классический боевик с драками и погонями "Плохие парни навсегда". Роли напарников ― отважных полицейских, исполнил звездный дуэт — Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

Топ-10 по просмотрам на МегаФон ТВ:

Среди киножанров доминируют наполненная спецэффектами фантастика (24%) и динамичные боевики (17%). 15% приходится на драмы, еще по 10% - на триллеры и мультфильмы.

За первое полугодие 2020 г. число пользователей сервиса МегаФон ТВ в регионе увеличилось на 13% по сравнению с началом прошлого года. А Самарская область вошла в тройку самых активных по количеству пользователей сервиса регионов в России.

В новом сезоне абонентов онлайн-сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.