В Самаре завершено строительство площадки от Димы Билана

В Самаре завершены работы по инклюзивной детской площадке на ул. Стара-Загора. Об этом сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.

Напомним, что Билан подарил сертификат на 1 млн руб. на установку инклюзивной детской площадки Студии инклюзивного творчества, а также два монитора пациента - областной детской больнице им. Ивановой.

"Привели в порядок сквер. В плане следующего года отремонтировать и расширить проезд с переносом тротуара ближе к площадке, строительство парковочных зон", - прокомментировал Рудаков.