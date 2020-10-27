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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре завершено строительство площадки от Димы Билана

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершены работы по инклюзивной детской площадке на ул. Стара-Загора. Об этом сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.

Фото: https://twitter.com

Напомним, что Билан подарил сертификат на 1 млн руб. на установку инклюзивной детской площадки Студии инклюзивного творчества, а также два монитора пациента - областной детской больнице им. Ивановой.

"Привели в порядок сквер. В плане следующего года отремонтировать и расширить проезд с переносом тротуара ближе к площадке, строительство парковочных зон", - прокомментировал Рудаков. 

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