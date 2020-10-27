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Здравоохранение Общество

В больнице имени Середавина тестируют новый компьютерный томограф

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина начали проводить тестовые испытания нового компьютерного томографа. Он позволит сократить очередь на проведение исследований.

Кроме того, в больнице провели реорганизацию приемного отделения. Как пояснил заместитель главного врача по хирургии Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина Расим Шамсудинов, в связи с увеличившимся потоком пациентов за последние три недели были развернуты дополнительные площади.

Холл второго этажа был наполовину перегорожен и приобрел статус "красной зоны": там оборудованы дополнительные места для сидячих и лежачих пациентов. На этой же площадке пациентам при необходимости могут оказать медицинскую помощь.

"Для удобства больных, которые ожидают перевозки в другие лечебные учреждения или ждут проведения компьютерной томографии, мы оборудовали необходимые места в обновленном приемном отделении. Дополнительно там теперь 40 мест", — отметил Расим Шамсудинов.

Заведующий рентгеновским отделением больницы им. В. Д. Середавина Алексей Юдин рассказал, что с апреля, когда областная клиническая больница стала работать как инфекционный госпиталь, пациентам было проведено 23186 компьютерных томографий органов грудной клетки.

В связи с нагрузкой на имеющиеся аппараты за счет федеральных средств был закуплен новый компьютерный томограф. Сегодня он уже работает в тестовом режиме и через несколько дней перейдет в "красную зону" для первичной диагностики и контрольных исследований.

"Среднее количество пациентов, которым мы проводим исследование составляет 180-185 человек в сутки на один аппарат. Новый томограф максимально удобен для обследования пациентов и имеет программу для  подсчета процента поражения легочной ткани, а это служит критерием оценки тяжести заболевания, в зависимости от этого назначается дальнейшее лечение пациента" — добавил Алексей Юдин.

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