Парад Памяти в Самаре пройдет в режиме онлайн

Во вторник, 27 октября, губернатор, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров провел заседание президиума регполитсовета партии, центральной темой которого стало проведение памятных мероприятий в честь легендарного военного парада, прошедшего 1941 г. в Куйбышеве.

В этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки принято решение проводить памятные мероприятие преимущественно в онлайн-формате, без массового скопления людей. В связи с этим отменяется прохождение парадного расчета по площади Куйбышева, реконструкция боевых действий, а также традиционное выступление народного артиста СССР Василия Ланового. Кроме того, на площади не будет гостей из других регионов и стран, а также главных зрителей — ветеранов.

"Погодные условия сильно отличаются от летних: с понижением температуры возрастает угроза распространения инфекций, мы не можем рисковать здоровьем наших ветеранов. Именно поэтому, защищая, в первую очередь их здоровье и общественное здоровье, принимаем решение проводить Парад Памяти в иных форматах", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам заместителя председателя правительства региона Александра Фетисова, по сложившейся традиции памятные мероприятия в регионе стартовали заблаговременно. К примеру, 9 октября при поддержке Российского военно-исторического общества открылась выставка "10-летию Парада Памяти посвящается". На выставке представлены экспонаты музеев промышленных предприятий Самары, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в Куйбышев, — заводов "Авиакор", "Салют", "Кузнецов", завода имени Тарасова, "Авиаагрегат", а также экспонаты Военно-исторического музея Центрального военного округа, музея "Памяти Парада 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве" Лицея "Технический" и "Музея Устинова" самарской школы № 144. На выставке непрерывно транслируются архивные фото и видеоматериалы, установлены информационные стенды по истории "Запасной столицы", истории военного парада 1941 года. У посетителей выставки есть возможность использования интерактивного киоска и доски, наполненных историческими архивными материалами.

"Выставка будет работать до 9 ноября, а передвижная ее часть проедет по городам и районам Самарской области, — добавил Александр Фетисов. — Также на площади на открытом воздухе организованы тематические дни, учреждения и предприятия — постоянные участники Парадов Памяти — представляют свои интерактивные площадки с антуражем военного времени, костюмированными зарисовками. Все проходит в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора, при соблюдении масочного режима. На экскурсию могут зайти группы до 10 человек, количество людей строго отслеживается волонтерами выставки".

Кроме того, создана передвижная экспозиция, состоящая из 20 стендов, посвященных истории Парада Памяти и "запасной столицы". Данная выставка работает по графику в учреждениях образования и культуры 10-ти муниципальных образований области. "На сегодняшний день состоялось восемь выездов в Похвистнево, Тольятти, Чапаевск, Безенчукский, Кинель-Черкасский, Богатовский, Сергиевский, Красноярский районы. На 28 и 29 октября запланированы выезды в Исаклинский и Нефтегорский районы", — рассказал зампред правительства.

По традиции серия специальных патриотических мероприятий стартовала с 15 октября: именно в этот день было подписано постановление госкомитета обороны СССР об эвакуации столицы в "запасную столицу" — Куйбышев. В честь этого события будет проведено более 3 тыс. классных часов, патриотических акций и других мероприятий в школах, городских и областных учреждениях культуры и дополнительного образования, а также на промышленных предприятиях.

Александр Фетисов сообщил, что основные мероприятия состоятся на следующей неделе. Так, в понедельник, 3 ноября, на площадке мультимедийного исторического парка "Россия — моя история" пройдет лекция проректора Самарского государственного социально-педагогического университета, Александра Репинецкого, посвященная военному параду 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве и истории "запасной столицы". В онлай-формате в ней примут участие учителя истории и студенты исторических факультетов старших курсов.

Накануне Парада Памяти, 6 ноября, в этом же музее состоится открытие фотовыставки Еврейского музея и центра толерантности "Неизвестный Берлин. Май 1945", а также будет установлена мемориальная доска на здании, где работал Еврейский антифашистский комитет. Непосредственно в день проведения легендарного военного парада, 7 ноября, состоится вручение Самаре мемориального бронзового барельефа в ознаменование Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Мероприятие пройдет в формате телемоста с прямым включением из Москвы.

Кроме того, в честь 10-летия Парада Памяти в театре оперы и балета состоится премьера балета "Ленинградская симфония" на музыку Дмитрия Шостаковича.