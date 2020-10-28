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Автопром Машиностроение

Из-за коронавируса на АвтоВАЗе отменили командировки

ТОЛЬЯТТИ. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 30 ноября на АвтоВАЗе штабом по предотвращению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции введен ряд ограничительных мер для предотвращения угрозы распространения инфекции.

Так, отменены или перенесены командировки за рубеж и в другие регионы РФ (включая ротацию). Рекомендовано сотрудникам отменить личные поездки. Отменены обучающие программы. 

На предприятии и дочерних структурах отменены собрания, совещания, массовые мероприятия, в т. ч. информационные встречи в структурных подразделениях. Для проведения совещаний требуется использовать аудио- и видеоселекторую связь.

Решение утверждено президентом автогиганта. 

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