Из-за коронавируса на АвтоВАЗе отменили командировки

До 30 ноября на АвтоВАЗе штабом по предотвращению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции введен ряд ограничительных мер для предотвращения угрозы распространения инфекции.

Так, отменены или перенесены командировки за рубеж и в другие регионы РФ (включая ротацию). Рекомендовано сотрудникам отменить личные поездки. Отменены обучающие программы.

На предприятии и дочерних структурах отменены собрания, совещания, массовые мероприятия, в т. ч. информационные встречи в структурных подразделениях. Для проведения совещаний требуется использовать аудио- и видеоселекторую связь.

Решение утверждено президентом автогиганта.