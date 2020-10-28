ВТБ принял участие в разработке стандартов Банка России для обмена данными между компаниями

Специалисты ВТБ приняли участие в разработке опубликованных Банком России стандартов открытых банковских интерфейсов (открытых API) — технологии обмена данными между информационными системами компаний при согласии клиента. ЦБ опубликовал четыре стандарта, устанавливающих для банков и финтех-компаний единые правила применения данной технологии.

Внедрение технологии открытых API позволит в том числе формировать для клиентов более персональные предложения, создавать сервисы по автопереводу средств за услуги по запросу компаний при предварительном согласии клиентов, организовывать через приложения партнеров оплату товаров и услуг.

"Для каждого банка переход к состоянию сквозных процессов и продуктов цифрового поколения напрямую зависит от унифицированного формата межсервисного взаимодействия и обмена данными. Появление эталонных спецификаций прикладных программных интерфейсов банковских сервисов дает основания для методологического выравнивания и для совершенствования технологического контекста игроков рынка, создавая конкурентные преимущества в скорости создания и вывода на рынок комбопродуктов и охвата аудиторий пользователей в разных каналах", — заявила глава управления апробации новых технологий ВТБ Екатерина Фроловичева.

"Расцениваю публикацию данных стандартов как огромный прорыв. Отрадно, что наш подкомитет смог объединить усилия участников рынка по этому направлению", — подчеркнула старший вице-президент ВТБ, председатель подкомитета "Технологии основных финансовых (банковских) операций" технического комитета "Стандарты финансовых операций" ЦБ Елена Четверикова.