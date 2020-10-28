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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре реконструируют бывший кинотеатр "Россия"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре по заказу департамента градостроительства разрабатывают проектную документацию для реконструкции бывшего кинотеатра "Россия".

Фото: администрация Самары

Здание на ул. Чернореченской, 15 построили в 1963 г., ни одно десятилетие оно было заброшено.
Теперь бывший кинотеатр должен приобрести новый функционал. Для этого планируют изменить планировку и пристроят дополнительный "объем" с двух сторон.

После получения положительной экспертизы "ГЭПС" заключат муниципальный контракт на строительно-монтажные работы.

После реконструкции в здании планируют создать театр на 218 мест, там разместится Самарский молодежный драматический театр.

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