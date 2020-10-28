В Самаре реконструируют бывший кинотеатр "Россия"

В Самаре по заказу департамента градостроительства разрабатывают проектную документацию для реконструкции бывшего кинотеатра "Россия".

Здание на ул. Чернореченской, 15 построили в 1963 г., ни одно десятилетие оно было заброшено.

Теперь бывший кинотеатр должен приобрести новый функционал. Для этого планируют изменить планировку и пристроят дополнительный "объем" с двух сторон.

После получения положительной экспертизы "ГЭПС" заключат муниципальный контракт на строительно-монтажные работы.

После реконструкции в здании планируют создать театр на 218 мест, там разместится Самарский молодежный драматический театр.