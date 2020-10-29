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Театр Культура

Гала-концерт "Шедевры русского балета" пройдет 30 октября в Самаре

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 октября, в 18:30, в самарском театре оперы и балета пройдет гала-концерт "Шедевры русского балета". Он закроет XX Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест "Самарская Шелестиана".

В программе балетные номера в хореографии Юрия Бурлаки, Мариуса Петипа, Михаила Фокина, Николая и Сергея Легатов, Александра Горского, Анны Павловой, Льва Иванова, Владимира Бурмейстера, Юрия Григоровича, Виктора Гзовского, Александра Чекрыгина.

Участвуют: солисты МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко прима-балерина Ксения Шевцова и премьер балета Дмитрий Соболевский; солисты балета Большого театра России Денис Родькин, Элеонора Севенард, Елизавета Кокорева, Денис Захаров; солисты Самарского академического театра оперы и балета.

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