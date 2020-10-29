Гала-концерт "Шедевры русского балета" пройдет 30 октября в Самаре

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В пятницу, 30 октября, в 18:30, в самарском театре оперы и балета пройдет гала-концерт "Шедевры русского балета". Он закроет XX Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест "Самарская Шелестиана".